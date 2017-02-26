العالم يخسر ترليون دولار سنوياً بسبب “الاكتئاب”

المواطن - وكالات

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن أكثر من أربعة بالمئة من سكان العالم يعانون الاكتئاب وأن النساء والشباب وكبار السن هم الفئات الأكثر عرضة لتأثيراته المسببة للعجز عن العمل.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير إن التقديرات تقول إن 322 مليون شخص عانوا من اضطرابات مرتبطة بالاكتئاب في 2015 بزيادة 18.4 بالمئة في عشر سنوات مع ارتفاع متوسط الأعمار.

وأوضح التقرير أن الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم تتجاوز تريليون دولار سنوياً في إشارة إلى الإنتاجية المفقودة بسبب الخمول أو غياب الحيوية الذي يؤدي إلى عدم القدرة على أداء الوظائف في العمل أو التكيف مع الحياة اليومية.

وأكد التقرير أن 250 مليون شخص آخرين يعانون من اضطرابات القلق بما في ذلك الرهاب ونوبات الهلع والوسواس القهري واضطرابات ما بعد الصدمة.