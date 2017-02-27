العثيمين: جولة الملك سلمان الآسيوية تجسيد مهم للعمل الإسلامي

المواطن ـ جدة:

اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، الجولة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حالياً في دول آسيوية عدة، تُشكل تجسيداً مُهماً للعمل الإسلامي المشترك.

وأبرز العثيمين، أنَّ “جولة خادم الحرمين تُسهم بشكلٍ قوي في دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة”.

ونوّه بالدور المهم الذي تضطلع به حكومة المملكة، التي تحتضن مقر الأمانة العامة للمنظمة وعدداً من المؤسسات التابعة لها، في تسهيل أعمال المنظمة وتقديم كل سبل الدعم لها.