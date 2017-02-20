العسكر: السجل البحثي لأمراض الدم والخلايا الجذعية قاعدة بيانات استراتيجية

المواطن – الرياض

دعا الدكتور أحمد العسكر رئيس الجمعية العلمية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية المستشفيات والمراكز البحثية بالمملكة إلى المشاركة في السجل البحثي لسرطانات الدم والخلايا الجذعية، الذي تم الإعلان عنه وإشهاره في مؤتمر الجمعية الأمريكية في مدينة سان دييغو في ديسمبر الماضي.

ويعد السجل بمثابة البنية التحتية وقاعدة لبيانات إكلينيكية في أمراض وسرطانات الدم في المملكة وذلك ضمن ضوابط الأخلاقيات الطبية والمعايير الدولية في آلية البحث العلمي، كمايتيح للباحث السرية والخصوصية في الحصول على المعلومات التي يتابعها من خلال العلامات والتطورات والخطط العلاجية والحركة الدوائية ومدى الاستجابة والخطورة ، كمايتيح للباحث التعرف على التكلفة الشرائية ومقارنتها.

وأضاف الدكتور العسكر أن السجل تغلب عليه الصبغة البحثية وينحو على هذا المنحى في تقديم المعلومات والبينات البحثية للباحث وليست فقط إحصائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الذي عقدته الجمعية لمناقشة مستجدات أمراض الدم بمدينة الخبر الذي اختتم مساء السبت واستمر لمدة يومين، تمت فيه مناقشة العديد من الأوراق الهامة من خلال المتحدثين المحليين والدوليين المشاركين بالمؤتمر.

وقد تم التركيز على متابعة التطورات العلاجية الموجهة لمستقبلات الخلية السرطانية، وهي علاجات جديدة تستهدف واحداً من مستقبلات الخلايا السرطانية بحيث تستهدفها مباشرة بخلاف العلاج الكيماوي الذي يدمر كل الخلايا بلا استثناء.

كما تمت مناقشة مقترحين لدراستين لمركزين بالمملكة وهما برنامج علاج أورام الغدد الليمفاوية _هودجكن. والثاني برنامج علاجي يستخدم في زراعه الخلايا الجذعية من متبرع مطابق من قبل مستشفيات الحرس الوطني.

وتهدف الجمعية منذ إنشائها إلى توحيد الجهود البحثية والدراسات المتخصصة في مجال أمراض الدم تحت مظلتها، للتمكن من تقصي أسباب الأمراض ووضع الحلول الاستراتيجية لها.