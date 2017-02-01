العصيمي: إعلان تفاصيل حساب المواطن حال إقراره من المقام السامي

المواطن – الرياض

أكد ماجد العصيمي، المشرف على حساب المواطن، أن الإعلان عن تفاصيل برنامج حساب المواطن سيتم حال إقراره من المقام السامي.

وأضاف العصيمي في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن عدد المواطنين الذين سجلوا في البرنامج حتى الآن أكثر من 800 ألف أسرة منذ إطلاق البرنامج مساء أمس.

وأضاف العصيمي أن 456 ألفاً أكملوا كل بيانات التسجيل، وهو ما يعادل أكثر من 10% من الأسر السعودية التي من المتوقع تسجيلها ضمن حساب المواطن.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد دشنت أمس البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، وتم التسجيل فيه بدءاً من اليوم.