العصيمي: 2.5 مليون سجّلوا في حساب المواطن حتى اليوم

المواطن – الرياض

قال المشرف العام على برنامج “حساب المواطن”، ماجد العصيمي، إن عدد المسجّلين في “حساب المواطن” -حتى اليوم- بلغ 2.5 مليون.

وأضاف العصيمي -في لقاءٍ مع قناة “الإخبارية”- أن “حساب المواطن” يهدف إلى حماية الأسر السعودية من الآثار المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية بالتوازن المالي.

وأشار العصيمي إلى ضرورة أن يفصح المواطن عن جميع الدخل المالي، موضحًا أن المواطن يعد شريكًا في تحقيق النجاح لبرنامج “حساب المواطن”.

وكشف أنه -لأول مرة- يتم الاكتفاء بالبيانات المقدّمة من المواطن دون إثباتات، موضحًا أن أكثر من 8 مليون و300 ألف مواطن سجّلوا -حتى الآن- في البرنامج.

وتابع العصيمي أنه يجب الإفصاح عن جميع الدخل المالي للفرد، حيث تم ربط برنامج “حساب المواطن” بجميع الجهات التي تملك بيانات المواطنين.