العفو الدولية تتهم الحوثي بتجنيد الأطفال.. وهذا الدليل

المواطن - وكالات

أعلنت منظمة العفو الدولية اتهامها لمليشيات الحوثيين في اليمن بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم الخامسة عشرة، للقتال في الجبهات.

وكشفت المنظمة عن أنها استقت هذه المعلومات من عائلات ثلاثة أطفال وقاصر رابع أخضعوا هذا الشهر للتجنيد من قبل الحوثيين في صفوف تنظيم ما يسمى بأنصار الله، في العاصمة صنعاء.

كما نقلت منظمة العفو الدولية عن شقيق أحد المجندين قوله إن “الأطفال يجدون متعة في إطلاق النار من بنادق الكلاشينكوف والمسدسات وارتداء بذلات عسكرية”، مضيفا أن الحوثيين يقولون إن أعداد مقاتليهم في الجبهات قد تراجعت، لذلك فإنهم يطوفون على الأسر لأخذ فرد من كل واحدة منها، وإذا قتل أحدهم فإن جماعة عبدالملك الحوثي تمنحهم راتباً شهرياً وبندقية لضمان صمت الوالد.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن الكثير من العائلات تخشى من أن يطول الانتقام أطفالها الذين أخذهم الحوثيون أو أبناءها الآخرين إن هي تحدثت علانية عن عمليات التجنيد.