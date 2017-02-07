العقيلي لجماهير النصر: لن أشتم الآخرين لإثبات ميولي!

المواطن ـ محمد سلام

أوضح لاعب نادي النصر السابق، خالد العقيلي، أن سبّ الأندية الأخرى ليست هي الطريقة لإثبات ميوله للفريق الأصفر، مشددًا على رفضه التشكيك في انتمائه إلى العالمي لمجرد قيامه بانتقاد إدارة أو لاعب في صفوف النصر.

وعبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، غرّد العقيلي: “لا يحق لأحد مصادرة انتمائي لمجرد أنني أنتقد إدارة أو لاعبًا.. هل شتم الأندية الأخرى واجب لأثبت ميولي للأصفر؟! أنا لا أشتم، وأسامح كل من شتمني”.

وكان العقيلي قد تعرّض من قبل لانتقادات جماهيرية كبيرة بعد تغريدته التي أعقبت مباراة النصر أمام الرائد في دوري عبد اللطيف جميل، الموسم الماضي، التي قال فيها إن إدارة الرائد أسقطت ديون النصر من صفقة الجبرين بعد انتهاء المباراة بفوز الرائد.

وحملت تغريدة اللاعب النصراوي السابق ما مضمونه وجود شبهة تفويت للمباراة، ممّا أثار الشارع الرياضي وقتها قبل أن يتراجع العقيلي عن تغريدته، ويتقدّم باعتذاره إلى جماهير العالمي.

