العقيلي يسخر من إدارتي النصر والهلال بسبب عبد الغني والقحطاني!

المواطن ـ محمد سلام

أكّد لاعب نادي النصر السابق، خالد العقيلي، أن جميع النجوم الكبار في أنحاء العالم يأتي عليها الوقت وتغادر أنديتها، بالرغم ممّا تتمتّع به من نجوميةٍ وشعبيةٍ كبيرة، موضحًا أن هذا حدث مع نجم ريال مدريد راؤول جونزاليس، وكذلك نجم برشلونة تشافي هيرنانديز بعد انخفاض مستواهما.

وانتقد العقيلي تعامل إدارتي الهلال والنصر مع الثنائي ياسر القحطاني وحسين عبد الغني، والتصميم على استمرارهما بالرغم من تراجع أدائهما في الفترة الأخيرة.

وقال اللاعب النصراوي السابق في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “برشلونة قال لتشافي مع السلامة.. الريال قال لرؤوال مع السلامة.. النصر والهلال باقي (يحنطون) عبد الغني وياسر داخل النادي!”.