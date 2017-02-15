العلم الشرعي ونشر تعليم القرآن أبرز محاور لقاء آل الشيخ ومجلس إدارة المركز الخيري

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، بمكتبه أمس، الثلاثاء، وفدًا من مجلس إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم، يتقدّمهم الدكتور أحمد الباتلي.

وضمّ وفد المركز الخيري: المهندس محمد الوشلي، والدكتور عبد الله البشر، والدكتور العباس الحازمي، والدكتور عبد العزيز آل فريان، والرئيس التنفيذي للمركز الشيخ أحمد الهدلق.

وتناول اللقاء أنشطة المركز الخيري وإسهامه في نشر تعليم القرآن الكريم، والعلم الشرعي، وسبل استدامة وتطوير العمل.

وافتتح الوزير اللقاء بكلمةٍ عن أثر القرآن الكريم على الشعوب، وحفظه لهوية الشعوب الإسلامية على مر الأزمان بالرغم ممّا تعرّضت له من محن، مؤكدًا على أهمية تعليم القرآن الكريم والعلم الشرعي، ومعظمًا دور المشتغلين به.

وأبدى إعجابه بأنشطة المركز الخيري قائلًا إنه اطّلع بعناية على تقرير الأداء للعام 1437 هـ، مشيرًا إلى امتياز المركز بالتأسيس بناءً على الأمر السامي، وباختصاصه في تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

وتقدّم الرئيس التنفيذي للمركز الخيري، الشيخ أحمد الهدلق، بعرضٍ موجز أوضح فيه خطة المركز الاستراتيجية وأهدافها، وما تحقّق فيها من إنجازات على مستوى تعزيز العمل المؤسسي، وتنمية المورد البشري، وعقد الشراكات، وتحقيق الاستقرار المالي، كما أشار الهدلق إلى نجاح مشروع المدارس الشرعية بالإصلاحيات الذي توّج مؤخرًا بمذكرة تفاهم مع المديرية العامة للسجون.

واستعرض الدكتور عبد الله البشر، رئيس المجلس الوقفي بالمركز، مشروع الوقف القرآني، مفيدًا إن الهدف منه هو دعم برامج المركز الخيري.

وفي إطار توجّه الدولة لتوطين القوى العاملة، أكد الدكتور العباس الحازمي، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية، على التزام المركز بتوجه الدولة وشروعه فعليًا في الاعتماد على كوادر سعودية في الأعمال التعليمية، والإدارية، والفنية سعيًا لتحقيق نسبة سعودة كاملة.

ونيابةً عن وفد المركز الخيري، شكر الدكتور أحمد الباتلي للوزير حسن الاستقبال، وعنايته بالمركز من خلال متابعة تقارير الأداء، وتشريفه لاجتماع الجمعية العمومية السنوي.