“العمدة” يطلب المساندة.. ويؤكد: أهازيج الأهلي طرب

المواطن ـ محمد سلام

طالب محترف النادي الأهلي السابق، النجم العماني عماد الحوسني، الجماهير العمانية بالحضور المكثف وبدعم الفريق الأهلاوي خلال مباراته يوم الثلاثاء المقبل أمام ذوب أصفهان الإيراني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، مؤكداً أنه سيكون أول الحاضرين في المدرجات.

وقال “العمدة” في تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “دعواتي القلبية بأن يوفق رب العباد الأهلي وأن يحفظه ويحميه فوق كل أرض وتحت كل سماء، وسنردد من المدرجات وعبر الزمان سنمضي معاً”.

وأضاف الحوسني: “حضوركم مطلب، ولن ننسى بأن الجميع سيستمع وسيُطرب بأهازيج المجانين وسماع النسخة الأصلية من (للأهلي جينا)”.

وأنهى بقوله: “نداء إلى جميع جماهير السلطنة للحضور ودعم كتيبة (الملوك) في هذا اللقاء، والاستمتاع بما يقدمه أحد أفضل أندية الخليجية والآسيوية الثلاثاء المقبل، الأهلي السعودي وذوب آصفهان الإيراني على ملعب مجمع السلطان قابوس ببوشر في دوري أبطال آسيا”.

هذا وكان الأهلي قد فاز بالأمس على ضيفه بونيودكور الأوزبكي، بثنائيةٍ نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2017، وتفوق الراقي على ضيفه الأوزبكي بثنائيةٍ سجّلها السوري عمر السومة والسعودي سلمان المؤشر، وبهذه النتيجة، يحصد الأهلي أول 3 نقاط في رصيده ضمن منافسات المجموعة الثالثة ويحتل المركز الأول، ومن خلفه، فريق العين الإماراتي وفريق ذوب آهن الإيراني بنقطةٍ واحدة، فيما يأتي في المركز الأخير بونيودكور الأوزبكي.