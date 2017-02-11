العمراني يوجه رسالة لإدارة النصر بشأن عوض خميس!

المواطن ـ محمد سلام

بالرغم من إعلان نادي الهلال الرسمي التوقيع مع لاعب نادي النصر، عوض خميس، لمدة 3 سنوات، مستغلًا دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه، طالب نائب رئيس نادي النصر السابق، عبد الله العمراني، الجهاز الفني والإداري في العالمي بالاستفادة من عوض حتى نهاية عقده آخر الموسم، مؤكدًا على أن عطاء اللاعب لن يقف على تجديد عقد من عدمه.

وقال العمراني في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “أتمنى من الجهاز الفني والإداري بالنصر أن يستفيد من عوض خميس حتى نهاية عقده، فعوض الصملة ليس كأي لاعب، فعطاؤه لن يقف على تجديد عقد من عدمه”.

وكانت إدارة النصر قد قرّرت استبعاد عوض من حسابات الفريق حتى نهاية الموسم، وفرضت على اللاعب تدريبات صباحية، وأكد رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي أنهم لا يستطيعون الاعتماد على عوض في ظل توقيعه لنادٍ منافس، موضحًا أنهم لن يمانعوا في بيع الفترة المتبقية من عقده في حالة تقدّم الهلال بعرضٍ مناسب.