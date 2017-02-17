الغروي : ضمك يلاقي فريق بطل ونثق في نجومنا

أبها - عيسى الشقيقي

امتدح رئيس ضمك محمد الغروي فريق الشعلة الذي سيلعب اليوم مع فريقه ضمن دوري الأولى في الخرج. وقال ل “المواطن ” اعتبر الشعلة من أفضل فرق دوري الأولى ومنافس قوي ويمتلك ترسانة نجوم فيما لدي كامل الثقة في نجومنا ولا عبينا رغم النقص الكبير في الفريق نظرا للاصابات ، كما أن لدي كامل الثقة في فريقنا واجهزتنا الفنية والادارية لتقديم مباراة كبيرة مع شقيقنا الشعلة ” .

الجدير ذكره أن الغروي يلقب بالرئيس المنقذ فقد استطاع إنقاذ الفريق من الهبوط للثالثة قبل سنوات و صعد به للأولى متصدرا الثانية وقبلها كاد يصعد بالفريق للممتاز وتتسم رئاسته الأولى والثانية بالهدوء والمرونة والتواصل مع الضمكاويين ووسائل الإعلام والجماهير .