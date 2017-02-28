الغفيص يحل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بقرارٍٍ “مفاجئ”

المواطن - الرياض

كشفت مصادر خاصة عن أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، أصدر قرارًا مفاجئًا بحل مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية برئاسة الدكتور ناصر آل تويم، وتعيين المجلس الجديد مؤقتًا برئاسة أحد مسؤولي الوزارة، وعضوية 4 جمعيات تعاونية بالرياض والباحة وحائل، بالإضافة إلى عضو من وزارة العمل.

وقالت المصادر -بحسب “الإخبارية”- إن المجلس الجديد سيتولّى إدارة الانتخابات المقرر عقدها في شهر رجب المقبل، مشيرة -في الوقت ذاته- إلى إمكانية تأجيل الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى تاريخ إنشاء مجلس الجمعيات التعاونية، الموافق 1430/4/9هـ، بموجب المادة 29 من نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73، وتاريخ 1429/3/9هـ، حيث يتكون المجلس من 17 عضوًا يمثلون الجمعيات التعاونية في المملكة والجهات ذات العلاقة بالعمل التعاوني.