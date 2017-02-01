الفريق السعودي البريطاني لمسح المواقع الأثرية يصل عسير

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، صباح اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس الفريق السعودي البريطاني المشترك للمسح الميداني الأثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ، الدكتور ضيف الله بن ذعار العتيبي وعددًا من أعضاء الفريق الذين يزورون المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال زيارتهم للمنطقة، كما استمع سموه إلى أعمال الفريق التي تهدف لعمل مسح ميداني أثري لمواقع عصور ما قبل التاريخ قبالة السواحل الجنوبية الغربية من المملكة، وتحديداً منطقة عسير، حيث يشمل المسح دراسة أثرية للشريط الساحلي بمنطقة عسير؛ من أجل توسيع مفاهيم تطور المنطقة الأثرية عبر عصور ما قبل التاريخ والمحتوى الاستيطاني والظروف البيئية والمعيشية للعصر الحجري القديم في سواحل البحر الأحمر.

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء الفريق شكرهم لسمو أمير منطقة عسير على اهتمامه ودعمه لعمل الفريق وتسهيل مهمتهم، كما التقطت الصور التذكارية.