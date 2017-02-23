الفضلي يعدد منافع محطات التحلية الجديدة.. 770 مليون ريال قيمة العقود

المواطن - عبد الرحمن دياب

قدّم وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، الشكرَ لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعم قطاع المياه بمناسبة توقيع عقود محطات تحلية ونقل مياه اليوم الخميس.

وأضاف الفضلي في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تسهم المحطات في زيادة كمية الإنتاج‏ من المياه المحلاة في محافظات ضباء وحقل والوجه بمقدار 16000 متر مكعب يومياً لكل محطة”.

وتابع: “يغذي مشروع نقل المياه البالغ طوله 11كم محافظة الخفجي بمقدار 60 ألف متر مكعب يومياً”.

واستكمل قوله: “إجمالي قيمة العقود 770 مليون ريال ستساهم في الأمن المائي ورفاهية العيش للمواطن بما يتوافق مع رؤية ولاة الأمر حفظهم الله ورؤية المملكة 2030”.