الفيصل : شرعنا في الانتقال للعالم الأول ونجني ثمار مشاريعنا الطموحة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بعقد اجتماع يضم القطاعين الحكومي والأهلي بمحافظة رابغ؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يعود بالنفع على المحافظة وتحقيق التنمية فيها على صعيدي الإنسان والمكان.
واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة، لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي بمحافظة رابغ، الأربعاء، مشاريع تنموية في القطاعات البلدية والخدمية تقدر قيمتها بأكثر من 1،2 مليار ريال، إلى جانب مشاريع استثمارية وصناعية تفوق الـ 100 مليار ريال، كما دشّن عدداً من المشاريع التنموية في المحافظة.
وفي حديثه لوسائل الإعلام رفع الأمير خالد الفيصل أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال: ” يسعدني ويشرفني أن أنقل تحياتي وتقديري واعتزازي لقائد مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، مضيفاً أتقدم باسم أبناء وبنات منطقة مكة المكرمة بالشكر والتقدير لمقامه الكريم؛ نظير ما حظيت به المنطقة من رعاية واهتمام وتعليمات من خادم الحرمين الشريفين، لتطوير المنطقة بشكل عام ومدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على وجه الخصوص”.
وفي رابغ دشّن أمير منطقة مكة المكرمة مشروعات بلدية وخدمية وأخرى في الكهرباء والمياه، كما دشَّن أول معرض لملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة، والذي نفذته إدارة التعليم في جدة ممثلة في تعليم رابغ، كما وقف سموه ميدانياً على سير العمل في مشروع تطوير كوريش رابغ.
واطلع سموه على تقرير شامل حول مسيرة التنمية، وملفات المشاريع القائمة والجاري تنفيذها في المحافظة، كما استمع إلى مطالب واحتياجات الأهالي من مشاريع التنمية.
ودشن سموه عدداً من المشاريع بفرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ، وافتتح مباني المعامل والفصول الدراسية وورش كلية الهندسة، والتي تم اكتمال تنفيذها وتجهيزها، وتحتوي على 44 فصلاً دراسياً و15 معملاً، ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين قرابة 2000 طالب، كما وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية، والذي سيوفر الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي لمقر الجامعة الجديد شمال رابغ.
ثمّ انتقل أمير منطقة مكة المكرمة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ودشن الدورة الثالثة لبرنامج ” طموح ” لهذا العام 2017، الذي تنظمه مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، ويستهدف تدريب 1000 شاب وشابة وتهيئتهم لسوق العمل، وذلك بعد أن قام سموه، قبل عدة أشهر، بتخريج نفس العدد من المنتسبين للبرنامج، من أبناء وبنات محافظة رابغ، وقد توجت شركات القطاع الخاص جهود المدينة الاقتصادية بعد أن قامت أكثر من 25 شركة تعمل في المدينة الاقتصادية بطرح عدد من الوظائف النوعية، لتقديم فرص وظيفية مناسبة لهذه الكوادر المدربة، وذلك من خلال معرض توظيف خاص بالبرنامج، كما عمل البرنامج على رفع سقف طموح منتسبيه، حيث توجه بعض خريجي “طموح” لإكمال تعليمهم الجامعي.
تمتد الحديقة على مساحة 50 ألف متر مربع، وقد تم تصميمها بأسلوب مبتكر تتوزع فيه مسارات المشي والركض والدراجات، وتنتشر فيها المساحات الخضراء والمرافق الترفيهية وأبرزها مدرج المسرح المفتوح، وملعب الجولف المصغر، والألعاب المائية للأطفال.
مرسى ونادي اليخوت
يحتوي المرسى على أرصفة بحرية لاستيعاب 112 يختاً، ويوفر العديد من الأنشطة البحرية مثل الغوص والرياضات المائية بالإضافة إلى الصيد الرياضي الصديق للبيئة، وهو مفهوم جديد تم تطويره بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرياضة صيد الأسماك.
نادي البيلسان
وهو نادي ترفيهي يضم مجموعة من المرافق المتميزة مثل صالات البولينج وألعاب المحاكاة المتنوعة لعدد من الرياضات “سباق السيارات والجولف والصيد”، وعدة قاعات لعقد الاجتماعات وورش العمل وحلقات النقاش.
وأقامت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حفل خاص بمناسبة زيارة سموه، تم من خلاله تدشين ثلاثة مشاريع سياحية وترفيهية بالمدينة الاقتصادية، بالإضافة إلى الإعلان عن سبعة مشاريع بدأ الإعداد لها بالتعاون مع عدد من الشركاء وسيتم افتتاحها بإذن الله خلال العام 2017م، وهي مشروع أكاديمية لتعليم فنون الطهي، كرنفال جمان، الحديقة المائية العائمة، شقق الشاطئ الفندقية، المخيمات الصحراوية الراقية، المنطاد الهوائي، ومركز المعارض والمؤتمرات.
وتم توقيع مذكرتي تفاهم، وقعهما الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهما: مشروع أكاديمية لتعليم فنون الطهي بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية، ووقعها بدر بن محمد العساكر الأمين العام للمؤسسة، وسوف يثمر هذا التعاون المشترك عن افتتاح المنشأة الأولى من نوعها في المملكة والمقرر افتتاحها في الربع الرابع من العام 2017م بمشيئة الله، حيث ستقدم دورات تدريبية معتمدة عالمياً لروادها من عشاق الطهي، والشباب المتطلعين لدخول السوق المحلي للمطاعم والضيافة، ويهدف الطرفان من هذه المبادرة التعليمية والتدريبية المبتكرة لدعم الموهوبين والمستحقين من الشباب والشابات السعوديين في المملكة عن طريق توفير منح دراسية مجانية لإكمال تعليمهم وتدريبهم في الأكاديمية. ومشروع كرنفال جمان الذي يضم منطقة مخصصة للأنشطة والفعاليات الاجتماعية والاحتفالات في الهواء الطلق، كما يضم عدد من المرافق المخصصة للعروض الترفيهية العالمية والألعاب الترفيهية والأسواق المفتوحة وعربات الطعام وغيرها، ووقعها المهندس عمرو بن صالح المدني الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه.
هذا وعبَّر فهد بن عبدالمحسن الرشيد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية- باسمه وباسم الشركات المطورة للمدينة الاقتصادية والمستثمرة فيها – عن بالغ الشكر والتقدير لأمير مكة على دعمه المستمر وتوجيهاته التي ترتكز على بناء الإنسان وتنمية المكان، والحرص الكبير لسموه على تطوير قطاع التعليم والتدريب بالمدينة الاقتصادية، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف أبناء وبنات الوطن وبخاصة منطقة رابغ في المشاريع المختلفة المقامة بالمدينة.
كما قدم شكره لجميع الشركاء في تطوير المدينة ولكل من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية ” مسك “، والهيئة العامة للترفيه اللتين تم توقيع مذكرتي التفاهم معها خلال الحفل، على مشاركتهما الفعالة في العديد من المبادرات والبرامج التي تقام في المدينة الاقتصادية.