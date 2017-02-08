الفيصل : شرعنا في الانتقال للعالم الأول ونجني ثمار مشاريعنا الطموحة

المواطن – مكة المكرمة

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بعقد اجتماع يضم القطاعين الحكومي والأهلي بمحافظة رابغ؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يعود بالنفع على المحافظة وتحقيق التنمية فيها على صعيدي الإنسان والمكان. واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة، لدى ترؤسه اجتماع المجلس المحلي بمحافظة رابغ، الأربعاء، مشاريع تنموية في القطاعات البلدية والخدمية تقدر قيمتها بأكثر من 1،2 مليار ريال، إلى جانب مشاريع استثمارية وصناعية تفوق الـ 100 مليار ريال، كما دشّن عدداً من المشاريع التنموية في المحافظة. وفي حديثه لوسائل الإعلام رفع الأمير خالد الفيصل أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال: ” يسعدني ويشرفني أن أنقل تحياتي وتقديري واعتزازي لقائد مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، مضيفاً أتقدم باسم أبناء وبنات منطقة مكة المكرمة بالشكر والتقدير لمقامه الكريم؛ نظير ما حظيت به المنطقة من رعاية واهتمام وتعليمات من خادم الحرمين الشريفين، لتطوير المنطقة بشكل عام ومدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على وجه الخصوص”.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة في رسالة موجهة لأبناء المملكة العربية السعودية، أن وطنهم بخير، وأن الخطط التنموية قد أثمرت، قائلاً: ” والآن بدأنا بحصد النتائج، وشرعنا بالفعل في الانتقال للعالم الأول، بمثل هذه المشاريع” لافتاً إلى أن ذلك يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح ولله الحمد، مضيفاً: ” لقد كتبت عند افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (إن العالم الأول على أرضنا.. فماذا أنتم فاعلون)، فأحمد الله سبحانه وتعالى أنني اليوم في موقع آخر (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) من العالم الأول على أرض المملكة”.

وقال أمير منطقة مكة إنه لم يعد التوجه نحو العالم الأول حلماً بل واقعاً، وأصبحنا نجني ثماره اليوم، مشروعاً بعد مشروع، وموقعاً بعد موقع، في ظل هذه القيادة والسياسة الحكيمة، التي أمّنت للمواطن السعودي أولاً الأمن والاستقرار، وراهنت ثانياً على النجاح والتمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية، رغم كل التشكيك والهجمات الشرسة الإعلامية والثقافية والسياسية وغيرها، والتي كانت تشكك في هذا التوجه الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية منذ عهد التأسيس على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وهي تسبح ضد التيار اللاديني لتثبت للعالم أجمع أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.