الفيصل يتفقد مشاريع تطوير الواجهة البحرية ومترو جدة.. غداً

المواطن – مكة المكرمة

يقوم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل غداً الأحد، بجولة ميدانية يقف خلالها على سير مراحل العمل في تطوير الواجهة البحرية بكورنيش جدة (المرحلة 4 و 5).

وتأتي جولة أمير المنطقة، للوقوف على آخر الأعمال في مشروع تطوير الواجهة البحرية بجدة، واطلاع سموه عن كثب على مراحل العمل في المشروع الذي سيكون متنفساً جديداً بعد تطويره لسكان محافظة جدة وقاصديها ، لاسيما وأن مدينة جدة خلال السنوات القليلة الماضية شهدت تطوير الواجهة البحرية على 3 مراحل كما تم تطوير الكورنيش الجنوبي لجدة ( السيف ) إلى جانب متنزه وشاطئ ذهبان شمالي جدة.

كما يزور الأمير خالد الفيصل أيضاً مقر شركة مترو جدة والتي ستتولى تنفيذ ثلاثة مشروعات للنقل العام بعد موافقة اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة برئاسة أمير المنطقة أواخر الشهر الماضي على طرحها أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها، وهي: ترام الكورنيش ويمر بطريق كورنيش جدة الشمالي، والتاكسي البحري ويربط بين شرم أبحر ووسط وشمال جدة، وأخيراً جسر أبحر والذي يربط منطقة أبحر الشمالية بأبحر الجنوبية عبر مروره فوق شرم أبحر كمحور ربط رئيسي.

يذكر أن مشروع تطوير الكورنيش الشمالي للمرحلتين الرابعة والخامسة يمتد من ميدان النورس إلى شارع جبير بن الحارث وتبلغ المساحة الإجمالية نحو 727.281م2، في حين يبلغ طول المشروع في المرحلتين 4.2 كيلومتر، وتم خلق مساحات إضافية في المشروع بمقدار 350 ألف م2، ويبلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء نحو 275 ألف م2.

وتشمل أعمال البنية التحتية للمنطقة: “شبكة صرف صحي، وشبكة تصريف مياه أمطار، وشبكة وخزانات ري، وشبكة مياه شرب، وشبكة كهرباء، وشبكة اتصالات”، إضافة إلى ممشى بحري بطول 4634 متراً طوليا، و3 شواطئ للسباحة يقدر إجمالي مساحتها 50 ألف متر مربع، و25 كشكا.كما تتضمن الأعمال 10 مباني حمامات عامة و10 حمامات مدفوعة الاجر ، 16 منطقة بلازا و 12 نافورة و5 أبراج مراقبة للشواطئ و5 مباني مرشات لخدمة مرتادي مناطق السباحة، إضافة إلى التاكسي البحري من خلال إنشاء “مارين” مخصص للقوارب، وإنشاء ملاعب ومجسمات جمالية وجسر مشاة حديدي معلق يربط بين الكورنيش وشارع الأمير فيصل بن فهد ويعد أطول جسر مشاة في المملكة بطول 650 م.ط، ورصيف بحري لصيد الأسماك بطول 125 متراً داخل البحر، وغرفة اتصالات وتحكم تخدم كافة مراحل تطوير الكورنيش، ومواقف سيارات تتسع لنحو 1600 سيارة.