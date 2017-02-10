القائم بالأعمال السعودي في بيروت يلتقي وفد مجلس العمل والاستثمار اللبناني

المواطن- بيروت

زار وفد من مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالمملكة العربية السعودية، مؤخراً، السفارة السعودية في بيروت، والتقى خلال الزيارة سعادة القائم بالأعمال الأستاذ وليد بخاري.

واستمع الوفد من الأستاذ بخاري إلى الأنشطة التي تقوم بها السفارة على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، ومنها أنشطة مركز الأعمال السعودي – اللبناني الذي تم افتتاحه مؤخراً في السفارة؛ لخدمة رجال الأعمال من البلدين.

وبعد اللقاء صرح امين العام المجلس فادي قاصوف بأن “العلاقات اللبنانية – السعودية تدخل حالياً مرحلة جديدة ومهمة، وما سمعناه من سعادة القائم بالأعمال يبشر بالخير، خصوصاً بعد انتخاب الرئيس عون وزيارته إلى المملكة العربية السعودية. كما أن اللقاء كان فرصة مناسبة لإطلاع سعادته على أنشطة المجلس” .

يذكر أن الوفد ضم كلاً من: رئيس المجلس محمد شاهين، والأمين العام فادي قاصوف، وأمين السر ربيع الأمين، والأعضاء: إلياس الزغبي، وحسن حطيط، وبطرس يونس، وجمال الجوهري، وطوني الراعي، وسامر شقير.