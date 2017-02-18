القاهرة تمنع دخول دبلوماسية بريطانية لهذا السبب

المواطن – القاهرة

منعت سلطات مطار القاهرة دبلوماسية بريطانية من دخول البلاد تنفيذاً لمبدأ المعاملة بالمثل حيث وصلت بدون تأشيرة دخول مسبقة.

وكشفت مصادر بمطار القاهره، أنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة القادمة من إسطنبول تبين وجود “إنجيلا كاترينا توليداى” دبلوماسىة بالسفارة البريطانية فى أوكرانيا، وتحمل جوازاً دبلوماسياً بدون تأشيرة دخول مسبقة وتريد القيام بجولة سياحية بمصر.

وأوضح السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الجوازات أن ذلك جاء بناء على مبدأ المُعاملة بالمثل، حيث مُنعت الدبلوماسية البريطانية من دخول البلاد وتم ترحيلها على أول طائرة.