القرض العقاري هل يلبي طموحات المواطنين في الحصول على سكن؟

المواطن – الرياض

تفاؤل مشوب بالحذر والخوف من التعقيدات والإجراءات اللاحقة كان ما يميز أغلب ردود فعل المواطنين بعد الإعلان عن الدفعة الأولى من المنتجات السكنية ضمن برنامج سكني .

تضمنت المرحلة الأولى 15 ألف منتج سكني موزعة ما بين وحدات سكنية وأراضٍ وتمويل عقاري إلا أن الأمر الجيد في الموضوع هو أن الإسكان التزمت بالموعد الذي ضربته قبل شهر للإعلان عن الدفعة الأولى من البرنامج الطموح الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني متنوع.

القرض العقاري شكل حوالي نصف المنتجات السكنية التي أعلن عنها في المرحلة الأولى ما يعني أولوية الصندوق العقاري في منح تمويلات لأكبر عدد ممكن من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات.

وكان ‏أيهم اليوسف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أعلن أمس أن الصندوق أصدر 7700 تمويل سكني مدعوم، خلال الدفعة الأولى من حملة سكني. واحتلت الرياض الصدارة بين المدن والمناطق السعودية التي حصل مواطنوها على التمويل من الصندوق العقاري في المرحلة الأولى من سكني بنصيب 2077 تمويلاً تلتها المنطقة الشرقية بنصيب 1148 تمويلاً، ثم مكة المكرمة بنصيب 1041 تمويلاً. وقال المشرف على الصندوق العقاري إنه تم تخصيص 799 تمويلاً في القصيم و 716 تمويلاً في المدينة المنورة فيما حصلت منطقة عسير على 604 تمويلات، وتبوك 338 تمويلاً وحائل 263 تمويلاً ومنطقة نجران 212 تمويلاً. وحصلت منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف على 180 تمويلاً لكل منهما على حدة فيما حصلت الباحة على 162 تمويلاً.