القرني يبيّن أهمية مجالس العلم ويكشف موعد شرح “مسند الإمام أحمد”

المواطن ـ الرياض:

حثّ الداعية الدكتور عائض القرني المسلمين على حضور مجالس العلم، مبرزًا أهميتها في حياة المسلم.

وأوضح القرني، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنه: “لعل مجلسًا واحدًا تحضره من مجالس حديثه ﷺ يُكفّر عنك سيئاتك وخطاياك، اللهم تقبّل منا جميعًا”.

وكان القرني قد دعا متابعيه إلى حضور درسه في جامع الراجحي بالرياض، تحت عنوان “درس مسند الإمام أحمد”، الأربعاء، بعد صلاة العشاء، على أن يتابعه شهريًا، ثم ينتقل أسبوعيًا.

وأبرز أن كتاب “مسند الإمام أحمد” خضع للبحث لمدة 50 عامًا قبل أن يخرج إلى النور، سائلًا المولى أن يجعل حاضريه من أهل الحديث النبوي الكريم الذين يصلي عليهم رسول الله بفضله وكرمه، وسائلًا الرحمة للإمام أحمد ولكل المؤمنين والمؤمنات.