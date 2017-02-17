القرني يحاضر بجامع الفرقان بمنطقة السدين ببني مالك

القرني يحاضر بجامع الفرقان بمنطقة السدين ببني مالك

2017/02/17
الساعة 4:25 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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الشيخ عائض القرني
المواطن - أحمد المسعود - السدين

يُلقي الشيخ الدكتور عايض القرني، مغرب اليوم، بجامع الفرقان بمنطقة السدين ببني مالك جنوب محافظة الطائف، محاضرة بعنوان معجزات النبي.

ودعا المكتب التعاوني ببني مالك أهالي المنطقة للحضور والاستماع إلى مثل هذه المحاضرات، خاصة إذا كانت تختص بمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لما فيها من الأثر العظيم.

من جانبه أوضح سعد بن حسن المالكي المشرف على جامع الفرقان بمنطقة السدين ببني مالك أنه – ولله الحمد – تم تجهيز الجامع بكافة المؤثرات الصوتية والمايكات المتقدمة لمحاضرة الشيخ الدكتور عايض القرني، وأكد المالكي أن الجامع يتسع لأكثر من 2000 مُصلى في الدور الأول، وكما يوجد مصلى بالدور الثاني للسيدات تم تجهيزه، ويتسع لأكثر من 600 مصلية تماماً.

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