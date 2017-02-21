القسطرة القلبية تنقذ مريضاً من الموت بعد 39 عاماً من المعاناة

المواطن – المدينة المنورة

نجح مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، في تحقيق إنجاز طبي بإنقاذ حياة مريض في معمل القسطرة القلبية لسد عيب خَلقي في القلب عاد له بعد 39 عاماً.

وأوضح رئيس الفريق الطبي بالمركز في تصريح له عقب نجاح العملية وخروج المريض من المركز بصحة جيدة, بأن المريض وصل إلى المركز وكان قد خضع لعملية قلب مفتوح ولم يتجاوز العاشرة من عمره لسد عيب خلقي يُدعى رباعية فالوت، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية تبين أنه يعاني من ارتجاع شديد في الصمام الرئوي مع تضخم بالبطين الأيمن والشريان الرئوي حيث وصل حجم الشريان الرئوي إلى 34 ملم.

ونظراً لزيادة وزن المريض؛ تعذر على الفريق الجراحي إجراء عملية قلب مفتوح لخطورتها على حياته، وعليه تمكن فريق معمل القسطرة القلبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة من زرع صمام رئوي عبر القسطرة بعد عمل تبطين للشريان الرئوي الأيمن بدعامات معدنية قوية لمنع التمدد على المدى الطويل، وتكمن صعوبة الإجراء في أنه لا يمكن زرع مثل هذه الصمامات في حال تخطي تضخم الصمام من 29-30 ملم والمريض وصل لدية التضخم إلى 34ملم.

يذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة أجرى أكثر من 195 عملية نادرة ومعقدة خصوصاً في معمل القسطرة، كما استقبل المركز ما يزيد على 59959 مراجعاً في العيادات الخارجية, وتم تنويم ما يزيد على 18513 مريضاً أجري لهم ما يزيد على 1430 عملية قلب مفتوح وأكثر من 23607 إجراءات تداخلية داخل معمل القسطرة.