القسم النسائي بهلال مكة يدرب المتطوعات استعدادًا لموسم العمرة

المواطن - عبد الله النخالي - مكة

استعدادًا لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك، عقدت مديرة القسم النسائي بمنطقة مكة المكرمة، ابتسام المنيعي، مساء أمس، الأحد، لقاءً وورشة عمل مع المتطوعات بالقسم النسائي اللائي يرغبن في العمل في الفريق الإسعافي في الحرم المكي الشريف.

وتضمّن اللقاء تعريف المتطوعات ببرامج التطوع بالقسم النسائي، وسياسة التطوع بهيئة الهلال الأحمر، وما للمتطوعة من حقوق وما عليها من واجبات، وتم تعريفهن بآلية تدريبهن على برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، كما تم وضع خطة لالتحاق جميع المتطوعات ببرنامج التدريب الإسعافي بمقر القسم النسائي بمكة المكرمة.

وأبدت جميع المتطوعات رغبتهن وحرصهن على المشاركة في خدمة بيت الله الحرام وزائري المسجد الحرام، كما تم وضع مقترح وتصوّر لإنشاء مركز إسعافي دائم على مدار العام يقدّم خدماته في أوقات الذروة، مثل يوم الجمعة من كل أسبوع.

وبلغ عدد المتطوعات ٧٠ متطوعة من مختلف التخصصات الطبية.

