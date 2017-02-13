القصاص من مواطن قتل آخر بالرصاص في بيشة

المواطن – واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة قتل آخر بإطلاق النار عليه وإصابته بعدة إصابات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما في محافظة بيشة.

وفيما يلي نص البيان: أقدم محمد بن مناحي الأكلبي – سعودي الجنسية – على قتل محمد بن سعد الأكلبي – سعودي الجنسية -, وذلك بإطلاق النار عليه وإصابته بعدة إصابات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الاثنين بمحافظة بيشة بمنطقة عسير.