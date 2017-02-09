القصة الكاملة وراء مقتل 3 مطلوبين وضبط 7 إرهابيين حاولوا الهروب من البحرين لإيران

المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

كشفت الداخلية البحرينية تفاصيل العمليات الأمنية التي نفّذتها اليوم لضبط عدد من المتهمين في هروبهم، وذلك بعد تعرّض مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” لعملٍ إرهابي نتج عنه هروب منه.

وقالت في البداية إنه تم تشكيل فريق أمني مشترك من مختلف الجهات الأمنية، حيث شاركت فيه الإدارة العامة للمباحث، والأدلة الجنائية، وقوة الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، وذلك على إثر وقوع عدد من الأحداث الإرهابية التي من بينها تعرّض مركز الإصلاح والتأهيل في “جو”، صباح الأول من يناير 2017، لهجومٍ مسلح باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات، مما أسفر عن استشهاد الشرطي عبد السلام سيف أحمد وإصابة آخر، بالإضافة إلى هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، واستشهاد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي بطلقٍ ناري في منطقة البلاد القديم بتاريخ 29 يناير 2017، وكذلك إطلاق النار على موقع لدوريةٍ أمنية بالقرب من قرية بني جمرة الذي أسفر عن إصابة أحد رجال الأمن بتاريخ 14 يناير 2017.

وأضافت الداخلية أن الفريق المشترك قام بالعمل على جمع المعلومات، وتحليلها، ومباشرة أعمال البحث والتحري، والاستدلال وتأكيد المعلومات المتوفرة، وتتبع الخيوط التي يمكن أن تساعد في التوصل للهاربين، وكذلك العناصر التي قامت بمساعدتهم، والوقوف على تفاصيل العملية من حيث المتورطين وعمليات التمويل والتخطيط، وذلك في إطار عمل مستمر وجهود مشتركة، وعليه، تمت العمليات الأمنية على مستويين في البحر والبر.

وكشفت الداخلية عن تفاصيل العملية الأولى، حيث تمثّلت في إحباط تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في “جو” باستخدام قارب كان متجهًا إلى إيران.

وتمت العملية -على إثر معلومات أمنية- من خلال الرصد، والمتابعة الحثيثة، وجمع وتحليل المعلومات، وتمكنت القوة المشتركة، عند الساعة 5:28 من صباح اليوم، 9 فبراير 2017، من رصد القارب في المنطقة الواقعة جنوب ميناء خليفة، وبالرغم من إنذاره ومحاولة استيقافه، امتنع عن الوقوف وقام بتغيير خط سيره للشمال، الأمر الذي استدعى مطاردته وتوجيه الدوريات الاعتراضية لتطويقه والسيطرة عليه، وفي تلك الأثناء، بادر الهدف “القارب” -وتحديدًا في المنطقة الواقعة شمال شرق قطعة جرادة- بإطلاق النار بكثافة على الدوريات، حيث تم الرد المباشر على مصدر النيران وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات، وتمت السيطرة على القارب.

ونتج عن العملية مقتل كل من:

(1) المدعو رضا عبد الله عيسى الغسرة، “29 عامًا”، وهو محكوم عليه بالمؤبد، بالإضافة إلى 79 سنة.

(2) المدعو محمود يوسف حبيب حسن يحيى “22 عامًا”.

(3) المدعو مصطفى يوسف يوسف عبد علي “35 عامًا”.

وتم القبض على:

(1) المدعو محمد جاسم محمد جاسم العابد، “28 عامًا / مصاب”، المشتبه بتورّطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب المحكومين.

(2) المدعو حامد جاسم محمد جاسم العابد، “28 عامًا / مصاب”، المشتبه بتورّطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب المحكومين.

(3) المدعو حسن علي محمد فردان شكر، ” 22 عامًا”، المشتبه بتورّطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب المحكومين.

(4) المدعو هاني يونس يوسف علي، “21 عامًا”، المشتبه بتورّطه بعملية تهريب المحكومين ونقل أسلحة ومتفجرات.

(5) المدعو أحمد علي أحمد يوسف، “20 عامًا”، المشتبه بتورّطه بعملية تهريب المحكومين ونقل أسلحة ومتفجرات

(6) المدعو علي حسن علي صالح، “38 عامًا”، المشتبه بتورّطه بعملية تهريب المحكومين ونقل أسلحة ومتفجرات.

(7) المدعو أحمد عيسى أحمد عيسى الملالي، “23 عامًا”، المشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل أسلحة ومتفجرات.

وضبطت بحوزة المذكورين أدلة مادية تثبت أنهم كانوا على تواصلٍ مع عناصر إرهابية في إيران قبيل القبض عليهم مباشرة، كما أفادوا -لدى تسجيل أقوالهم- بوجود عناصر إرهابية كانت تنتظرهم خارج المياه الإقليمية لتوصيلهم إلى إيران، كما عُثر بحوزة المقبوض عليهم على سلاحٍ رشاش “كلاشينكوف” الذي تم من خلاله إطلاق النار على الدوريات، وجهاز GPS لتحديد الاتجاهات، وهاتف اتصال عبر الأقمار الصناعية “ثريا”، بجانب بطاقاتهم الشخصية، ومبالغ نقدية، وملابس ومتعلقات شخصية.

وكشفت في البيان عن تفاصيل العملية الثانية، حيث أكدت أنه في عمليةٍ موازية، تم القبض على المدعو علي محمد علي محمد حكيم العرب (23 عامًا) المشتبه الرئيسي بارتكاب العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي بطلقٍ ناري في منطقة البلاد القديم، وكذلك إطلاق النار على موقع لدوريةٍ أمنية بالقرب من قرية بني جمرة، مما أدى إلى إحداث إصابات بليغة في أحد رجال الأمن، بالإضافة إلى المشاركة في تهريب محكومين، فيما المقبوض عليه الآخر هارب من مركز الإصلاح والتأهيل، وهو المدعو أحمد محمد صالح الشيخ (26 عامًا) محكوم (73 سنة).

وعُثر بحوزة المقبوض عليهما على 3 مسدسات، وسلاحي رشاش “كلاشينكوف”.

وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدًا لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

ومازالت أعمال البحث والتحري وعملية الرصد والتتبع جارية للقبض على بقية المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين، وهم:

(1) المدعو عمار عبد الله عيسى عبد الحسين، “28 عامًا”، محكوم عليه بالمؤبد، بالإضافة إلى سنتين.

(2) المدعو محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق، “26 عامًا”، محكوم عليه بـ 28 سنة.

(3) المدعو حسن عبد الله عيسى عبد الحسين، “24 عامًا”، محكوم عليه بالمؤبد.

(4) المدعو عيسى موسى عبد الله حسن، “24 عامًا”، محكوم عليه بالمؤبد.

(5) المدعو حسين عطية محمد صالح، “37 عامًا”، محكوم عليه بالمؤبد.

(6) المدعو صادق جعفر سلمان حسين، “27 عامًا”، محكوم عليه بالمؤبد، بالإضافة إلى 41 سنة.

(7) المدعو عبد الحسين جمعة حسن أحمد العنيسي، “31 عامًا”، محكوم عليه بالمؤبد.

(8) المدعو حسين جاسم عيسى جاسم البناء، “27 عامًا”، محكوم عليه بـ 43 سنة.