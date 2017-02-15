القضاء يدين صحفيًا أردنيًا نشر إشاعات كاذبة عن إعلامي سعودي

المواطن - وكالات

حكمت محكمة أردنية اليوم، الأربعاء، بإدانة صحفي أردني يعمل في موقع “عربي 21″، وذلك بسبب نشر “إشاعات كاذبة وعدم التوازن، والموضوعية، والنزاهة” بسبب تقرير بعنوان “ليبراليو السعودية يهاجمون وزير التربية بسبب القرآن”.

وادّعى الكاتب السعودي، عبد العزيز الخميس، أمام القضاء الأردني على الصحفي الذي نشر التقرير الذي يزعم أن الخميس يسخر من فصول تحفيظ القرآن الذي قام به وزير التربية التعليم بالسعودية بإنشائها.

وأكدت المحكمة أن الصحفي إبراهيم باجس صبح “لم يتحرّ الحقيقة”، وأدين بـ”عدم التوازن والموضوعية في عرض المادة الصحفية”، و”نشر إشاعات كاذبة وما يمس حريات الأفراد”، وذلك حسب نص الحكم الذي اطّلعت عليه “سكاي نيوز عربية”.

وكتب الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعليقًا على الحكم: “الحمد لله، القضاء الأردني العادل يدين صحفي موقع (عربي 21) الذي نشر أنني أتعرّض لفصول تحفيظ القرآن الكريم بما لا يليق.. ويصدر حكمًا يدينه ويغرّمه”.