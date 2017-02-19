القنصلية بالأردن تبحث ترتيبات حج السوريين لهذا الموسم

المواطن- نوف العايد_ الخفجي

عقد رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان الدكتور صالح بن علي بديوي، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً مع لجنة الحج السورية وذلك بحضور مدير لجنة الحج سامر بيرقدار لمناقشة ترتيبات حج هذا العام ١٤٣٨هـ.

من جهته نقل رئيس القسم القنصلي بالسفارة تحيات سفير خادم الحرمين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، وتوجيهاته حيال تقديم كافة التسهيلات للأشقاء السوريين لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

من جانبه ثمن بيرقدار الجهود الكبيرة التي تبذلها سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن لتقديم كافة التسهيلات لخدمة زوار بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة.

وقد أثنى الوفد السوري على الجهود التي تبذلها حكومة المملكة تجاه الجميع لخدمة ضيوف الرحمن في كافة المجالات.

من جهته قال المتحدث الرسمي للسفارة عبدالسلام بن عبدالله العنزي، بأن القسم القنصلي بالسفارة أنهى حتى اليوم من بداية موسم العمرة مايقارب ٢٥٠ ألف تأشيرة عمرة للأشقاء لكل من الجنسية الأردنية والسورية والعراقية والفلسطينية وعرب ٤٨ والمقيمين على الأراضي الأردنية.