القوّات العراقية تحاصر عناصر “داعش” داخل المربّع الأمني غرب الموصل

المواطن ـ بغداد:

وصلت القوات العراقية المشتركة، إلى خط التماس عند حي الدوّاسة وسط الساحل الأيمن في الموصل، وهي المنطقة التي تضم المربّع الأمني للمباني الحكومية، فيما أعلن مسؤول في الإعلام العسكري العراقي، اليوم الثلاثاء، أنَّ قوات الأمن تقترب من المجمع الحكومي الرئيسي غرب الموصل.

وأوضح المسؤول، الذي يعمل مع الوحدات الخاصة في وزارة الداخلية العراقية، في تصريح لوكالة الأنباء “رويترز”، أنّه “حاليا مجلس المحافظة والمجمع الحكومي تحت نيران قوات الرد السريع”.

وفي السياق ذاته، كشف قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، في تصريحات صحافية، أنَّ “قوات الشرطة الاتحادية تفتش المناطق المحررة في أحياء (الغزلاني والجوسق والطيران) في الساحل الأيمن من الموصل، بحثا عن الألغام المزروعة، وعن عناصر “داعش”، المتخفين وسط الأهالي قبل الشروع باقتحام مناطق الدندان والعكيدات والنبي شيت والدواسة وسط المدينة.

وأبرز جودت أنَّ “تنظيم داعش يعيش حالة الإرباك والانهزامية، وعناصره تقاتل بمجاميع منعزلة ومجساتنا الاستخبارية الميدانية تشير إلى تفكك التنظيم وهروب قياداته العليا من الموصل”، لافتًا إلى أنَّ “القوات الأمنية تقصف أوكار الإرهابيين في الدواسة والدندان تمهيداً لاقتحامها”.