القيادة تهنئ رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها

المواطن – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة داليا غرباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة السيدة داليا غرباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة داليا غرباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.