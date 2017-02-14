القيادة تهنئ رئيس ألمانيا ورئيس تركمانستان بمناسبة انتخابهما

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- برقيات تهنئة للرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترةٍ رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى -باسمه، واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشادت القيادة بهذه المناسبة بتميّز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين التي يسعى الجميع لتعزيزها، وتنميتها في المجالات كافة.

وبعثت القيادة برقيات تهنئة لفرانك فالتر شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأعربت القيادة -باسمها، واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.