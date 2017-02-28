القيادة تهنئ رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلاده

المواطن – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ملادين إيفانيتش رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ملادين إيفانيتش رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ملادين إيفانيتش رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من الرقي والازدهار.