“الكتاب.. رؤية وتحول” الشعار البصري الجديد لمعرض الرياض للكتاب

المواطن - واس

دشّن المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب، الدكتور عبد الرحمن العاصم، الشعار البصري الجديد للمعرض والشعار اللفظي الذي حمل لهذا العام عبارة (الكتاب.. رؤية وتحول)، استعدادًا لانطلاق المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الفترة من 9 ـ 19 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 8 ـ 18 مارس 2017م، بمركز معارض الرياض.

وكرّم الدكتور العاصم -في مكتبه- مصمم الشعار الفائز، أحمد مسند الغنام، بعد فرزه من قبل اللجنة العليا المنظمة للمعرض من بين أكثر من 300 تصميم تلقّتها اللجنة بعد الإعلان عن مسابقة تصميم الشعار الجديد قبل أشهر.

وأكد مستشار وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، هاني الغفيلي، أن الشعار الجديد للمعرض يحمل الأبعاد العميقة التي ينهض من خلالها معرض الرياض الدولي للكتاب وفق تطلّعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ الداعمة لحركة التأليف، والنشر، والثقافة، والقراءة -ممثّلة في مفهوم الكتاب والمعرفة- مؤكدًا توجيه وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، على أن يظهر الشعار اللفظي للمعرض هذا العام متناغمًا مع الهوية البصرية التي أقرّتها الوزارة، وهي (رؤية المملكة 2030)، فجاءت عبارة “الكتاب.. رؤية وتحول” شعارًا لفظيًا لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2017م.

وبيّن الغفيلي أن الشعار البصري الجديد لمعرض الرياض الدولي للكتاب جاء ليعبر عن اللغة العربية متجسّدة بحرف الضاد، وعن مدينة الرياض بروحها المعرفية المتجددة التي يحملها الكتاب، ليأتي ذلك منسجمًا مع اتجاهاتنا الوطنية المعنية بالفعل الكتابي، والقرائي، والتثقيفي في بناء الإنسان السعودي.