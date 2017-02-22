“الكهرباء” لـ”المواطن”: عطل فني طارئ وراء انقطاع الخدمة بالزايدية وشجعة

المواطن – الأحساء

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة لكافة المشتركين بجميع مناطق المملكة، مشددة على أن فرق الصيانة والطوارئ جاهزة على مدار الساعة لمواجهة أيّة أعطال طارئة بالخدمة الكهربائية.

جاء ذلك خلال رد الشركة على ما نشرته “المواطن” مساء أمس الثلاثاء تحت عنوان “الزايدية وشجعة بالأحساء بدون تيار… والكهرباء لامبالاة أو توضيح”، مشيرةً إلى أن عطلاً فنياً طارئاً تسبب مساء الأحد الماضي في خروج عدد من المغذيات وانقطاع للخدمة عن بعض المشتركين في هجرتي الزايدية وشجعة، حيث تم على الفور استنفار فرق الطوارئ والصيانة إلى موقع العطل، والبدء في إعادة الخدمة بشكل تدريجي لشجعة في العاشرة والنصف، ثم البدء في إعادة الخدمة للزايدية بعد الواحدة صباحاً.

وأضافت “السعودية للكهرباء” بأنه وقع عطل آخر بالشبكة مما استدعى تدخل فرق الطوارئ والصيانة والعمل على إعادة الخدمة إلى كافة المشتركين المتأثرين في الثانية والنصف صباحاً، بعد جهود المهندسين والفنيين لإصلاح العطل، فيما تم في التاسعة والنصف صباحاً عزل جزء من محولات هجرة الزايدية لمدة ساعتين لتبديل المحول الذي تعرض لعطل، مشيدةً بجهود تلك الفرق وقدرتها على سرعة إصلاح الأعطال الطارئة لضمان تقديم خدمة كهربائية آمنة وموثوقة.