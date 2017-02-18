الكويت تتعرض لهجمات إلكترونية تستهدف خدمات الدفع

المواطن – وكالات

أكدت مصادر مسؤولة في الشركة الكويتية للخدمات المصرفية الآلية المشتركة “كي نت” أن الشركة تجري حالياً عملية تحديث لشبكتها الإلكترونية بعد تعرضها لمحاولات تعطيل عديدة من أماكن مختلفة من خارج الكويت.

وقالت الشركة في تصريحات نشرتها صحيفة “الأنباء” الكويتية اليوم السبت، إنه لم يتم تسجيل أي خسائر مالية من حسابات العملاء المستخدمين لشبكتها، وما حدث خلال الساعات الأخيرة كان مجرد محاولات خارجية لاختراق شبكة “كى نت” الداخلية للكويت، وتمت السيطرة عليها.

وأدى توقف “كي نت” أمس إلى ارتباك العديد من الشركات الخدمية وعملائها خاصة شركات المواد الغذائية.