الكويت تدين استهداف الفرقاطة السعودية وتؤكد دعمها للمملكة

المواطن – واس

دان مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الفرقاطة السعودية في أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة، باليمن، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد طاقم السفينة.

وأكد المجلس -في بيانٍ عقب جلسته الأسبوعية، اليوم، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء- وقوف دولة الكويت مع المملكة، وتأييدها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتّخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها.

كما دان مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس في العاصمة البحرينية المنامة، مجددًا موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بجميع صوره، وأشكاله، وأهدافه، ودوافعه، داعيًا المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين.