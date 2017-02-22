اللواء الخليوي يوجه بتذليل كافة العقبات لزوار وعُمار المسجد الحرام

المواطن – مكة المكرمة

قام مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء د. سعود الخليوي يرافقه قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء محمد الأحمدي بجولة تفقدية على المسجد الحرام وساحاته، اطلع خلالها على تطبيق الخطط الأمنية التي وضعت في ظل المتغيرات التي يشهدها مشروع توسعة المسجد الحرام.

وتتطلب هذه المتغيرات تغيير الخطط بشكل مستمر لتتواكب مع المستجدات الإنشائية والتي غالباً ما تستقطع مساحات من المسجد الحرام، ويتوجب أن يتم تحويل ضيوف الرحمن عن تلك المواقع وإيجاد البدائل لذلك حفاظاً على سلامتهم.

ووجه الخليوي منسوبي القوة ببذل كل ما في وسعهم وتذليل كافة العقبات لزوار وعمار المسجد الحرام.