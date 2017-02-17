اللواء الدويسي يدحر شائعات المخطط الإرهابي ويصلي الجمعة مع أهالي أبو حجر 

المواطن – عمر عريبي – جازان

شارك مدير شرطة منطقة جازان ورئيس اللجنة الأمنية بمنطقة جازان، اللواء ناصر الدويسي، أهالي قرية أبو حجر، بمحافظة صامطة، صلاة الجمعة، قاطعًا بذلك كل الشائعات والرسائل التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود مخطط إرهابي لاستهداف أحد مساجد القرية بالتفجير وقت صلاة الجمعة.

وأدى الدويسي الصلاة مع جموع المواطنين، والتقي بأهالي القرية، وأكد لهم أن الأوضاع الأمنية مطمئنة -ولله الحمد-، وأن رجال الأمن يعملون ليل نهار وعلى مدار الساعة من أجل الوطن والمواطن الذي هو رجل الأمن الأول بحسّه الأمني، وبملاحظته لكل ما يدعو للشك.

وطالب الدويسي بعدم الالتفات إلى المغرضين في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أن مثل هذه الرسائل المغرضة هدفها هو زعزعة الأمن، وهذا بعيد كل البعد -بتوفيق الله أولًا-، ثم بمتابعة ولاة الأمر وقادتنا وإخلاص رجال الأمن العاملين في الميدان، وأثمرت عن إنجازات متوالية، كما رفع الأهالي شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر ولأمير منطقة جازان.

وقد التقى الدويسي بالشيخ حسن أبو طالب الذي شكره على وجوده بينهم، والاستماع لهم وما يخص القرية أمنيًا.