اللواء عسيري: حان الوقت لتغيير سلوك إيران في المنطقة

المواطن – الرياض

أكد اللواء أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع، المتحدث باسم قوات التحالف العربي أن “الوقت حان كي يتغير سلوك إيران في المنطقة، ووقف تدخلاتها في دول الجوار”.

وقال عسيري في تصريحات لـ”بي بي سي”: “إن المجتمع الدولي في حاجة إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران”، مضيفاً أنه “يجب على إيران العودة إلى حدودها، والكف عن تدخلاتها في العراق وسوريا واليمن”.

وعن تأثير التوترات التي تشهدها المنطقة أوضح اللواء عسيري أن “التهديد الإيراني للمنطقة يزيد من تفاقم الصراعات”، مشيراً إلى أن “كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على طاولة النقاش”.