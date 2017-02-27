المواطن – واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية, واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.
المجلس الاقتصادي يناقش موضوعات تنموية في اجتماعه بقصر اليمامة
المجلس الاقتصادي يناقش موضوعات تنموية في اجتماعه بقصر اليمامة
2017/02/27الساعة 4:37 مساءً
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
185
0
المواطن – واس
الآثار الاجتماعية لبرنامج حساب المواطن في ندوة نقاشية بالرياض
المواطن – الرياض عقد المركز الوطني للدراسات والبحوث