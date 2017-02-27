المجلس الاقتصادي يناقش موضوعات تنموية في اجتماعه بقصر اليمامة

المواطن – واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية, واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :