المجلس الاقتصادي يناقش موضوعات تنموية في اجتماعه بقصر اليمامة

المجلس الاقتصادي يناقش موضوعات تنموية في اجتماعه بقصر اليمامة

2017/02/27
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية, واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

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