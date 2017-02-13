المحكمة الرياضية تعاقب جماهير بروسيا دورتموند

المواطن ـ وكالات



قررت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، غلق أحد مدرجات ملعب نادي بروسيا دورتموند في مباراته المقبلة بالدوري الألماني “بوندسليغا”، وتغريمه 100 ألف يورو (107 ألف دولار)، على خلفية الاعتداءات والإهانات، التي ارتكبتها جماهيره في مباراته الأخيرة أمام ليبزيغ.

والعقوبة المذكورة كانت هي ما طالبت به لجنة الانضباط في الاتحاد الألماني قبل 3 أيام، بعدما رفعت جماهير بروسيا دورتموند العديد من اللافتات المهينة لنادي ليبزيغ، وإلقاء أشياء داخل ملعب المباراة وإزعاج اللاعبين بـ”أقلام الليزر”، خلال مباراة الفريقين.

وقررت المحكمة الرياضية غلق المدرج الجنوبي لملعب بروسيا دورتموند، الذي يتسع لـ25 ألف مشجع، كما يعد المكان المفضل لرابطة مشجعي الفريق الألماني “أولتراس”.