المدينة عاصمة السياحة الإسلامية تصدر موادها بـ 6 لغات

المواطن – المدينة

بادرت اللجنة المنظمة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م بإصدار دليل الفعاليات والمهرجانات والأنشطة المصاحبة والمواد الإعلامية المرئية والمقروءة بعدة لغات دولية .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المناسبة المهندس خالد الشهراني أن المركز الإعلامي للمناسبة ومنذ اعتماده سارع بإنشاء وحدة خاصة للترجمة بسِتّ لغات رئيسية وذلك لنشر إصداراته لمختلف الدول الإسلامية والتي تتابع الحدث من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، منوهاً بأن اللغات المعتمدة من المركز تتمثل في اللغة العربية والإنجليزية والفارسية والأوردو والتركية وتستخدم أيضاً اللغة الفرنسية في جانب كبير من مواد المركز على كافة الوسائل المتاحة.

وعبر المهندس الشهراني عن اعتزاز اللجنة المنظمة للمناسبة بما يقدمه كافة أعضاء اللجان المختلفة والتي تعمل منذ عدة أشهر وتسعى لإبراز المناسبة بالشكل الذي يليق بمكانة وقدسية المدينة المنورة خاصة وقدرة المملكة بأبنائها وشبابها على تنظيم الأحداث والمناسبات الدولية في أي منطقة من مناطقها .

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المركز الإعلامي للمناسبة يقدم العديد من المواد المرئية والمسموعة والمقروءة لوسائل الإعلام المختلفة وذلك منذ انطلاقته قبل نحو شهرين من الآن، مضيفاً أن ذلك يسهم في نقل الصورة بشكل احترافي للمهتمين بالحدث من مختلف دول العالم.

وبيّن المهندس الشهراني أن كافة أعضاء المركز الإعلامي للمناسبة من فئة الشباب من الجنسين يعملون وفق أسس وسياسات علمية إعلامية بحتة ويعدون من أبرز إعلاميي المدينة المنورة في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى وجود خط هاتفي مختص للعمل الإعلامي بالمناسبة، وذلك لتسهيل التواصل والرد على كافة استفسارات الجهات الإعلامية على مدار الساعة ويمكن التوصل إليه عن طريق الرقم العام للمناسبة.