المرضى النفسيون قد يبلعون “فارة الكبيوتر”

المواطن - وكالات

قال فريق من الجراحين الأمريكيين في مستشفى “كليفلاند” الأمريكية بعد إجرائهم للعديد من العمليات الجراحية، إن هناك بعض المرضى النفسيين يقومون بابتلاع بعض الأدوات المعدنية والبلاستيكية، لتستقر في المعدة والقولون.

ومثال، أجريت عملية لرجل أمريكى يبلغ من العمر 48 عاما يعانى من “الفصام” ( الشيزوفرنيا) ودخل قسم الجراحة العاجلة لابتلاعه خريطة معلومات، حيث عانى من آلام مبرحة في الصدر والحلق وقد تبين من الأشعة ابتلاعه لشئ معدني وأجريت له جراحة لاستخرج قطع من البلاستيك وقطع معدنية.

ومريض آخر عانى من اضطرابات نفسية أدت إلى ابتلاعه لأقلام وبطاريات وسوار، فيما قامت سيدة بالقفز من غرفتها بالمستشفى لتبلع فأرة الكومبيوتر.