المساحة الجيولوجية: تسجيل هزة أرضية شمال أملج

المواطن – الرياض

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية الأحد الماضي، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر على بعد 85 كم شمال مدينة أملج.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذا النشاط الزلزالي لا يعد الأول من نوعه، حيث شهدت هذه المنطقة خلال الفترة من 8-11 فبراير 2017 نحو 17 هزة أرضية، وبلغت أقصى قوة لهذه الهزات نحو 2.9 درجة على مقياس ريختر.

وتابعت الهيئة أن أسباب هذه الهزات تعود لأحد الصدوع المنتشرة في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا النشاط الزلزالي يعد صغيراً نسبياً، ولم يشعر بهذه الهزات أحد بالمنطقة.