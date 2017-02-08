المشرف على #حساب_المواطن : البرنامج سيحمي الطبقة المتوسطة فقط

المواطن – الرياض

أكد المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، أن البرنامج سيحمي الطبقة المتوسطة، أما الطبقة ذات الدخل المرتفع فلن تحصل على أي دعم.

وأضاف العصيمي في تصريحات لقناة “الإخبارية” أن رب الأسرة بحاجة إلى أن يُفصح عن كل معلومة حول دخل الأسرة ومنها دخل الزوجة.

وأشار المشرف على حساب المواطن إلى أن 80% من المسجلين، اليوم الأربعاء، أكملوا بياناتهم، لافتاً إلى أنه سيتم صرف البدل قبل رفع الأسعار.

وقال العصيمي: سنسعى لأن تكون سياسة حساب المواطن قريبة من الواقع واللجنة الوزارية مستمرة في تقييم العمل بشكل ربع سنوي.