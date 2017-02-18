المصيف والفرسان يتعادلان في ذهاب الصعود للثانية

المواطن ـ عيسى الشقيقي



تعادل فريقا المصيف من المسقي والفرسان من سراة عبيدة -ممثلًا عسير- في أولى مباريات تصفيات الصعود للدرجة الثانية مع ناديي حراء وشرورة.

وانتهى لقاء الفرسان بشرورة على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة عصر اليوم، السبت، 2-2، وتعادل فريقا المصيف وحراء في مكة دون أهداف.

وشكى رئيس المصيف، أحمد آل سحمان، من سوء التحكم، وتمنّى أن يحظى فريقه بحكام مميزين في اللقاء المقبل في أبها.

والجدير بالذكر أن هذه هي مباريات الذهاب ضمن دوري الـ 32 المؤهلة للتصفيات النهائية لدوري الثانية لكرة القدم.