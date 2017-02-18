المصيف والفرسان يتعادلان في ذهاب الصعود للثانية

المصيف والفرسان يتعادلان في ذهاب الصعود للثانية

2017/02/18
الساعة 10:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري الدرجة الثانية
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