المغامسي لولي العهد: أسأل الله أن يزيد ذكرك رفعةً كما قرّبتهم

المواطن ـ رقية الأحمد ـ تويتر:

أعرب إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة، الشيخ صالح المغامسي، عن سعادته بالصورة التي جمعت ولي العهد وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، بعددٍ من أطفال ومصابي متلازمة “داون”، اليوم، الأحد.

وغرّد الشيخ صالح المغامسي، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بصورةٍ تجمع ولي العهد، معقبًا عليها بالدعاء “أسأل الله أن يزيد ذكرك رفعةً كما قرّبتهم، وأن يحفظك بحفظه كما رحمتهم، وأبقاك لكل أمنٍ ومجد، يا ولي العهد”.

يذكر أن المواطنين تداولوا الصور والمقاطع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لهذا اللقاء بالكثير من الفخر والاعتزاز، مبرزين التلاحم الوطني بين القيادة والشعب.