الملك سلمان يُلقي كلمة في البرلمان الإندونيسي

المواطن – ترجمة: سعد البحيري

من المقرر أن يُلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمةً باللغة العربية في البرلمان الإندونيسي خلال الزيارة الرسمية التي سيبدؤها إلى جاكارتا ضمن الجولة الآسيوية الكبرى التي يقوم بها في عدة دول هامة.

وبحسب صحيفة ” the Jakarta post ” من المقرر أن يلقي الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمة مدتها 10 دقائق في مجلس النواب يوم الخميس خلال زيارته الرسمية إلى إندونيسيا.

وقد أكمل مجلس النواب الإندونيسي استعداداته لزيارة خادم الحرمين، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية واللوجستية اللازمة.

ومن المقرر أن يصل خادم الحرمين إلى مجلس النواب في ظهر يوم الخميس، وسيتم إعداد المجمع البرلماني والمنطقة المحيطة بها للزيارة منذ مساء الأربعاء.

وتعتبر إندونيسيا المحطة الثانية في جدول زيارات خادم الحرمين الشريفين ضمن الجولة الآسيوية، حيث من المتوقع أن يتم إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياحية وغيرها.