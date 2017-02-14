الملك يبحث أوجه التعاون مع رئيس مجموعة البنك الدولي

المواطن – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون بين المملكة ومجموعة البنك الدولي.

وقد أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي برؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، ورغبة البنك في المشاركة في تحقيق أهداف الرؤية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، والمدير التنفيذي للمملكة لدى مجموعة البنك الدولي الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.