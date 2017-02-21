الملك يتسلم أرفع وسام من رئيس اليونان ويمنحه قلادة المؤسس

المواطن – الرياض

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أرفع وسام في الجمهورية اليونانية من الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان اليوم.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد عقد جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض اليوم، مع رئيس جمهورية اليونان الذي يزور المملكة حاليا.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في المنطقة.

وعقب جلسة المباحثات، قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قلادة الملك عبدالعزيز للرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان .

بعد ذلك جرى التوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، حيث تم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومن الجانب اليوناني وزير الخارجية نيكولاس كوتزياس.

كما تم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومن الجانب اليوناني وزير الدولة للعلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة الخارجية جورج كاتروجالس.